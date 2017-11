Mössingen: Rollerfahrer nach Unfall verstorben

Kreis Tübingen. Tödliche Verletzungen zog sich ein 57-jähriger Rollerfahrer am Freitagabend gegen 18.40 Uhr in der Mössinger Straße zu. Der aus Mössingen stammende Mann fuhr in Richtung Freiherr-vom-Stein Straße, als er auf gerader Strecke gegen das linke hintere Fahrzeugeck eines ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Transporters prallte. Er trug einen Sturzhelm, wobei der Kinnriemen nicht geschlossen war. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die Person in eine Tübinger Klinik verbracht, wo er am Samstagvormittag verstorben ist.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa. 3.000 Euro. Der Roller wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizeidirektion Tübingen ergaben, dass die Person erheblich alkoholisiert war. (pol/mp)