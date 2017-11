Tödlicher Unfall in Großbettlingen

Kreis Esslingen. Ein tragischer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am Mittwoch auf der K 1231 in Großbettlingen ereignet. Ein 39-jähriger Honda-Jazz-Lenker bog kurz nach 18:00 Uhr von der K 1232 in die bevorrechtigte K 1231 ein.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Mercedes-Benz-Transporter welcher sich auf der Fahrt von Bempflingen nach Nürtingen befand. Durch den seitlichen Aufprall wurde der 39-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geboren werden.

Noch an der Unfallstelle erlag der 39-Jährige seinen schweren Unfallverletzungen. Der 21-jährige Klein-LKW-Lenker wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Insgesamt geht man derzeit von deinem Gesamtschaden in Höhe von ca. 18.000,- Euro aus.

Neben Polizeikräften waren auch 8 Fahrzeuge mit 46 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Großbettlingen und Nürtingen an der Unfallstelle. Unterstützt wurden sie durch 9 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mit 5 Fahrzeugen. Die K 1231 musste bis 00:32 komplett gesperrt werden.

Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Die Verkehrspolizei in Esslingen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise werden erbeten unter der Rufnummer: 0711/3990-420 (pol/mp)