Bar Lichtblick: Geselligkeit für Neigschmeckte

Die Offline-Gruppe Neu in Stuttgart feierte wieder bis Mitternacht in der Stadtmitte.

Von Alexander Kappen

S-Mitte. Das „Lichtblick“ ist ein modernes und helles Restaurant mit großer Bar. Die ideale Location für junge Leute hier einen gemütlichen Abend zu verbringen und dabei noch neue Kontakte zu knüpfen.

In der Reinsburgstraße traf sich gestern die Offline Gruppe „Neu in Stuttgart“ zum wöchentlichen Zusammensein. Die Stuttgarter Offline-Gruppe ist eine gute Möglichkeit, in der Schwabenmetropole Anschluss zu finden.

Auch gestern schauten wieder über 100 Neuzugezogene beim obligatorischen Mittwoch-Treffen vorbei.

Es wurden wieder Telefonnummern ausgetauscht und leckere Cocktails genossen. Einige holten auch ihr Abendessen nach. Als frisch Zugezogener Junggeselle/in ist man wohl immer dankbar wenn einem das Kochen abgenommen wird.

Der sympathische Gründer Dennis Sieg sorgte wieder höchstpersönlich für einen reibungslosen Ablauf. Er ist immer mit viel Leidenschaft dabei und kümmert sich um jeden Gast ganz persönlich. Der Bankkaufmann hatte die Gruppe vor einigen Jahren gegründet, um selbst, als einer der aus Hannover zugezogen war, Anschluss zu finden.

Mittlerweile gibt es 20.000 Mitglieder bei Facebook. Im Netz gibt es auf Stuttgart Journal TV einen visuellen Eindruck der Gruppe von einem vergangenen Treffen: https://youtu.be/p_tE1p7E4ig