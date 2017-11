Böblingen: Schwerer Fahrradunfall in Dagersheim

Mit schwersten Verletzungen musste am Dienstag eine 58-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 15:45 Uhr auf der Schickhardstraße in einen Unfall verwickelt worden war.

Eine 27-Jährige fuhr in einem Mercedes in Richtung Dagersheim. Etwa 300 Meter nach dem Ortsende von Böblingen kam es zum Zusammenstoß mit der 58-jährigen Radlerin, die dort ebenfalls unterwegs war.

Zur Klärung der bislang völlig unklaren Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Der am Auto entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

