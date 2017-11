Stuttgarts beste Weine: Das Event im Römerkastell

Die besten Reb-Tropfen aus der Region kann man demnächst im Cannstatter Römerkastell begutachten.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Am Samstag, 25. November, lädt die Stuttgart-Marketing GmbH von 11 bis 19 Uhr zur schon traditionellen Weindegustation „Stuttgarts beste Weine“ ein.

Weinmacher aus Stuttgart, Esslingen und dem Remstal bieten eine exquisite Auswahl ihrer charaktervollen Erzeugnisse im stilvollen Ambiente, der Phoenixhalle im Römerkastell, zur Verkostung an.

Erstmals sind dieses Jahr Weinmacher aus Vahingen a.d. Enz zu Gast. Außerdem präsentiert das Weinbaumuseum in diesem Jahr erlesene Chardonnay und Merlot für den feinen Gaumen.

Das außergewöhnliche Genießerevent in der Phoenixhalle im Römerkastell Stuttgart besticht durch stilvolles Ambiente, beste Unterhaltung und edelste Tropfen. Weinkenner und -freunde kommen hier voll auf ihre Kosten: Stuttgarter Wengerter und ihre Kollegen aus dem Remstal bieten eine exquisite Auswahl ihrer Spitzenerzeugnisse an.

Bei dieser erlesenen Weinverkostung präsentieren Weinmacher aus der Region Stuttgart jeweils bis zu vier Spitzenweine. Es darf nach Herzenslust verkostet werden.

Tickets gibt es in der Tourist-Information i-Punkt (Königstraße 1A), in der Tourist-Information am Flughafen oder telefonisch unter 0711/2228 111.

Veranstaltungsort: Phoenixhalle im Römerkastell , Naststraße 45, 70376 Stuttgart, S-Bad Cannstatt

