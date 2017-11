Rutesheim A8: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden auf der Autobahn

Am frühen Dienstagmorgen gegen 02.00 Uhr kam es auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe auf Höhe des Parkplatzes Höllberg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 28jährige Fahrer eines Opel Astra den linken Fahrstreifen der Autobahn, als er plötzlich ins Schleudern geriet. Der Pkw drehte sich mehrfach und schlitterte schließlich quer über die Fahrspuren bis in die Zufahrt des Autobahnparkplatzes Höllberg hinein.

Hier prallte er zunächst gegen die rechte Leitplanke, schleuderte weiter auf das Parkplatzgelände und kollidierte letztendlich mit dem Anhänger eines dort geparkten Sattelzuges. Dieser hatte mehrere Mercedes Neufahrzeuge geladen, von welchen eines ebenfalls durch den Unfall beschädigt wurde. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 42.000.- Euro geschätzt.

Sowohl der Astra-Fahrer, als auch seine 37jährige Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Da beim Unfallverursacher der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand, wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung war die Zufahrt zum Parkplatz Höllberg ca. zwei Stunden lang gesperrt. (pol/mp)

Anzeige