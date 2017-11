Polizeieinsatz in Göppingen: Psychisch Kranker mit Messer unterwegs

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Ulm mitteilen, hatten sich Zeugen am vergangenen Samstag gegen 14 Uhr bei der Polizei gemeldet. Ihnen war auf dem Gelände einer Klinik in der Faurndauer Straße in Göppingen ein Mann mit einem Messer aufgefallen.

Dieser gehe durch einen Park, sei aggressiv und habe auch Anstalten gemacht, sich selbst zu verletzen, meldeten die Zeugen. Die Polizei setzte sofort die zur Verfügung stehenden Streifen ein. Die Polizisten sorgten zusammen mit der Klinik dafür, dass keine Dritten gefährdet wurden. Polizeistreifen stießen schließlich auf den 38-Jährigen, der weiterhin sehr aggressiv war. Als der Mann mit dem Messer die Polizisten angriff, gab ein Beamter einen Schuss aus der Pistole ab, ohne den Angreifer jedoch zu treffen.

Der 38-Jährige ließ von seinem Angriff sodann ab. Spezialkräfte der Polizei überwältigten den psychisch Kranken schließlich gegen 15 Uhr. Er wurde der Klinik überstellt. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Wie sich zeigte, war der Mann stark betrunken. Die Behörden leiteten gegen den Festgenommenen ein Strafverfahren ein. (pol/tm)

