Gastrocheck Neueröffnung: Mozzarella Bar

Hier gibt es leckere Milch-Produkte als kulinarische Happen und leckere Weine aus Italien.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. In der heutigen Gastrowelt sollte man sich etwas einfallen lassen, um Kunden in sein Lokal zu locken. Die neue „Mozzarella Bar“ in der Paulinenstraße tut dies auf ihre Weise. Der Fokus liegt auf Molkereiprodukten. Ein minimalistisches Ambiente mit einfarbigen Wänden, Holztischen, Plastikstühlen und einem Hauch von Grünzeug auf jedem Platz. Die neu eröffnete „Mozzarella Bar“ überzeugt weniger mit dem Ambiente als mit leckerem Essen und Weinen. Die Speisekarte ist voll von italienisch inspirierten Produkten.

Mozzarella-Spezialitäten: Stracciatella-Burrata aus Bad Saulgau (€ 6,-) oder ein kräftiger Büffelmozzarella aus Kampanien mit feinen Stückchen vom Sommertrüffel (€ 9,-).

Dazu schmeckten die vielen original italienischen Weine: ein Birra Moretti (0,33 l, € 3,80) oder ein sonnenverwöhnter Sauvignon Blanc aus Venetien (0,2 l, € 5,50).

Mozzarella Bar, Paulinenstraße 16, 70173 Stuttgart, Tel. 0170/485 45 96

Öffnungszeiten: Mo-Do 12-1, Fr+Sa 12-4, So 17-22 Uhr

