Vaihingen/Enz: 21-Jähriger nach schwerer Körperverletzung in Haft

Kreis Ludwigsburg. Wegen schwerer Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg derzeit gegen einen 21 Jahre alten Mann, der am Dienstagabend in Horrheim einem 43 Jahre alten Mitbewohner erhebliche Gesichtsverletzungen zugefügt hat. Aus bislang unbekannter Ursache waren die beiden aus Rumänien stammenden Männer, während sie zunächst noch gemeinsam Alkohol getrunken hatten, gegen 20.20 Uhr in einen Streit geraten. Nach den bisherigen Erkenntnissen schlug der jüngere Mann dem Älteren mit einem Werkzeug ins Gesicht.

Der 43-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die eingesetzten Beamten nahmen den 21 Jahre alten Tatverdächtigen im weiteren Verlauf vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde er am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter erließ einen Haftbefehl gegen den jungen Mann, setzte diesen in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein. (pol/mp)

