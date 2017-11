Rommelshausen: Bauer züchtet Hanf – zur Deko

Der Landwirt baut zwischen Mais, Gerste und Roggen auch die Cannabis-Pflanze an.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Der Bio-Landwirt Felix Leyde möchte sich etwas dazu verdienen und baut auf seinen Feldern Hanf an. Hört sich ziemlich illegal an, aber der Bauer benutzt die Pflanze als Dekomittel für Wochenmärkte im Stuttgarter Raum.

In Heumaden und Zuffenhausen verschönert der 53-Jährige die Märkte mit seinen Cannabis-Pflanzen. Aus braunen Kübel sprießen die Hanf-Pflanzen.

Immer wieder wollen Wochenmarkt-Besucher einen Joint mit dem Bauern rauchen. Darauf lässt er sich aber nicht ein und behauptet dass seinen Cannabis-Pflanzen gar nicht zum Rauchen geeignet seien.

Am Ortsrand von Rommelshausen an der Grenze zur Gemeinde Stetten wachsen die Pflanzen bis zu ein einhalb Meter hoch! Das Ganze ist legal, denn die Behörden kennen den Standort und die Menge.

Die ist vom Gesetz her begrenzt und so nur dazu geeignet als besonderes Dekomittel zu dienen. Übrigens: In privaten Gärten ist der Anbau nicht erlaubt, denn dort fehlt die Möglichkeit zur Kontrolle. Regelmäßig schauen nämlich Gesetzeshüter bei dem 53-jährigen Landwirt vorbei um nach dem Rechten zu sehen…

Anzeige