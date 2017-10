Gastrocheck: Der neue Imbiss Grombiera

In der Stadtmitte am Josef-Hirn-Platz gibt es schnell zubereitete Snacks rund um die Kartoffel. So wird auch der Tierschutz unterstützt, denn Fleisch sucht man fast vergebens, was auch gut ist.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Das Ambiente: Helle Holzmöbel drinnen und draußen, ein bißchen Kunst an den Wänden, ansonsten eher spartanisch.

Die Speisen: Sechs verschiedene Ofen-Kartoffel-Varianten stehen auf der Karte, alle benannt nach ehemaligen Fußballstars. „Klinsmann“ und „Anelka“ sind zwei davon. 6,90 Euro ist der Preis für die üppigen Portionen, bei denen auch noch gesundes Grünzeug mit von der Partie ist. „Klinsi“ schmeckt sehr lecker (genauso wie früher seine Tore für den VFB Stuttgart) mit einer leckeren Kalbsmaultasche, Gurkensalat, geschmelzten Zwiebeln und Kresse als Topping. Da das Innere der Kartoffeln zerstampft und mit Butter, Käse und Salz verfeinert wurde, zerfließt es förmlich auf der Zunge.

„Anelka“ mit Rotkraut, würzigem Ziegenkäse, Apfel-Birnen-Chutney, Walnüssen und Couscous steht dem in nichts nach und schmeckt angenehm fruchtig. Irgendwie passt das jeweilige Gericht auch zum jeweiligen Fußballstar.

Der Service: Angenehm aufmerksam und freundlich. Das „Grombiera“ ist zu empfehlen und ein guter Ersatz für all das Fleisch bei den anderen Imbiss-Stationen.

Grombiera, Josef-Hirn-Platz 8, 70173 Stuttgart, Öffnungszeiten Mo-Do 11:30-21, Fr+Sa 11:30- 23 Uhr

Anzeige