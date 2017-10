Tödlicher Verkehrsunfall bei Gschwend

Ostalbkreis: Am Dienstag gegen 23:45 Uhr befuhr ein 62-Jähriger mit seinem VW Polo die K3252 von Horlachen kommend in Fahrtrichtung Gschwend. In einer rechtwinkligen Kurve kam er bei nasser Fahrbahn von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Mehrere Anwohner hatten den Aufprall gehört und eilten dem Verunfallten zur Hilfe, konnten ihn jedoch nicht aus dem stark beschädigten Fahrzeug bergen.

Dies gelang erst der Feuerwehr, die mit insgesamt 21 Einsatzkräften aus Gschwend und Altersberg angerückt war. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des Verunfallten feststellen. Er hatte nach ersten Erkenntnissen den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Das stark beschädigte Fahrzeug, an dem Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR entstand, musste von einem Abschleppdienst beseitigt werden. Die K3252 war zur Unfallaufnahme bis ungefähr 03:00 Uhr gesperrt. (pol/mp)

