Tödlicher Motorradunfall in Gaildorf

Am Samstag, gegen 07:45 Uhr, entdeckten Verkehrsteilnehmer an der Bundesstraße 19, zwischen Bröckingen und Gaildorf, auf einem abgeernteten Maisfeld einen dort liegenden Motorradfahrer. Der sofort verständigte Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod der Person feststellen.

Nach gegenwärtigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der 32jährige Motorradfahrer in Richtung Gaildorf und kam mutmaßlich infolge zu hoher Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals ehe er in dem Feld zum Liegen kam. Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass sich der Unfall bereits am Freitag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr ereignet haben muss.

Die Verkehrspolizeidirektion Schwäbisch Hall bittet, unter Telefon 07904/9426-0, um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt wem fiel eine schwarze Kawasaki mit einem, in schwarz-roter Motorradkleidung bekleidetem Fahrer kurz, vor dem Unfall auf der B 19 auf?

