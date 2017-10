Drei Verletzte bei Brand in Kirchheim

Kreis Esslingen. Am Sonntagmittag gegen 12:20 Uhr kam es im Elsterweg in Kircheim unter Teck zunächst zu einem Brand in einem Pavillon. Dieser breitete sich aber schnell auf das angelegene Wohnhaus aus, welches zweitweise voll in Flammen stand.

Durch den Rauch und die Aufregung wurden drei Personen in Krankenhäusern ambulant behandelt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich der Brand aufgrund eines technischen Defekts an einer Fritteuse entzündet haben. Die Polizei in Kirchheim hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 14:30 Uhr an. Durch das Feuer fiel in anliegenden Straßen zeitweise der Strom aus. (pol/mp)

