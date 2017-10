Das Stadtliebe-Festival: Super Stimmung

Es war viel los am Wochenende in Stuttgart. Die Fluxus-Passage feierte mehrjähriges Jubiläum mit mehreren Parties und das Stadtliebe-Festival sorgte in vielen Clubs für Sonder-Events.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Das „Stadtliebe“-Festival lief seit vergangenem Montag bis gestern am Sonntag. Mit einem Bändchen für zehn Euro hatte man freien Eintritt in alle Stuttgarter Clubs. Ein Gruppen-Bändchen gab es für 40 Euro. Es umfasste fünf Personen. Im Internet bei Facebook haben sich bereits 4000 Fans angemeldet.

In der Muttermilch, Proton, Aer-Club, Romy S. und Corso-Bar ging es am Samstag besonders rund. Hier feierte man Spezial-Parties. Auch in vielen Bars gab es Soner-Programme wie Live-Musik und Getränke-Specials. Stuttgart Journal war live vor Ort und zwar im Romy S. Hier legte man feinste Electro-Musik insbesondere Minimal House auf. Die war dank Festival vom Allerfeinsten und sorgte auch für Begeisterung auf der Tanzfläche. Eine ausgelassene Party war die Folge.

Leider wurde für ein Youtube Video keine Drehgenehmigung von den Verantwortlichen erteilt, sodass dies leider flach fiel. Dennoch wird Stuttgart Journal TV demnächst ein Video aus einem Stuttgarter Club liefern.

