Ehningen: Tier ausgewichen – 20.000 Euro Sachschaden

Kreis Ludwigsburg. Weil er wohl einem Tier ausweichen wollte, war ein 28 Jahre alter VW-Lenker am Freitagmorgen, gegen 05.20 Uhr, in der Böblinger Straße in Ehningen in einen Unfall verwickelt.

Der VW-Fahrer war gemeinsam mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin in Richtung Böblingen unterwegs, als plötzlich ein Tier die Fahrbahn querte. Vermutlich um es nicht zu überfahren, zog der 28-Jährige seinen Wagen nach links, was zur Folge hatte, dass er gegen einen geparkten Mercedes prallte.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes nach hinten katapultiert und knallte gegen ein abgestelltes Wohnmobil. Die Beifahrerin, die vermutlich nicht angeschnallt war, verletzte sich und musste vom Rettungsdient in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro Sachschaden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (pol/mp)

Anzeige