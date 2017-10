Reutlingen: Mit Schreckschusswaffe geschossen – Festnahme

Weil er am Dienstagnachmittag mit einer Schreckschusswaffe auf dem Gelände einer Schule in der Frauenstraße geschossen hat, ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen polizeibekannten 29-jährigen Reutlinger. Mehrere Anrufer meldeten gegen 16.30 Uhr der Polizei, dass sich auf dem Schulgelände zwei Personen aufhalten würden, von denen eine mit einer Pistole in die Luft schießen würde.

Im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen konnte der Reutlinger und sein 28-jähriger Begleiter am Federseeplatz angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Die Waffe, eine Schreckschusswaffe für die er weder die erforderliche Erlaubnis zum Führen noch zum Schießen vorweisen konnte, sowie mehrere Päckchen Leucht- und Knallmunition wurden bei ihm aufgefunden und sichergestellt.

Bei seiner Festnahme widersetzte sich der unter Drogeneinfluss stehende 29-Jährige und belegte zudem die eingesetzten Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Beleidigungen. Beide Männer wurden zur Dienststelle gebracht und im Laufe des Nachmittags nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den 29-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. (pol/mp)

