Seltsamer Diebstahl in Aalen: 85 Einkaufswagen entwendet

Vom Gelände zweier Lebensmitteldiscounter in der Carl-Zeiss-Straße in Aalen und der Wilhelmstraße in Wasseralfingen wurden schon in der Zeit zwischen Mittwoch, 27. und Freitag, 29. September insgesamt 63 große und 22 kleine Einkaufswagen entwendet.

Die Diebstähle wurden erst am Montag bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Die Wagen standen, wie üblich, in den Eingangsbereichen.

Da zum Abtransport sicher ein Lkw verwendet wurde, sind die Verladearbeiten möglicherweise aufgefallen, jedoch nicht als Diebstahlshandlung erkannt worden. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon 07361/97960 mit der Polizei in Wasseralfingen in Verbindung zu setzen.

Anzeige