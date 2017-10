S-Bahn Stuttgart: S1 Fahrplanänderungen wegen Bauarbeiten

13. bis 15. Oktober 2017 – Teilausfälle zwischen Herrenberg und Vaihingen sowie Plochingen und Schwabstraße.

Von Dirk Meyer

Von kommenden Freitag den 13. Oktober ab etwa 23:00 Uhr, bis Sonntag den 15. Oktober 2017, wird es es auf der S-Bahn-Linie S1 aufgrund von Gleisbauarbeiten zwischen Vaihingen und Böblingen und zwischen Plochingen sowei Schwabstraße zu Fahrplanänderungen kommen:

In den Nächten vom 13. auf 14. Oktober und 14. auf 15. Oktober enden die Züge, die um 3:05 und 4:05 Uhr am Hauptbahnhof losfahren, bereits in Vaihingen. In Vaihingen können Fahrgäste in die Ersatzbusse nach Böblingen einsteigen.

In Böblingen wartet die S1 in Richtung Herrenberg. Die Züge, die um 3:16 und 4:16 Uhr von Herrenberg Richtung Vaihingen fahren, enden bereits in Böblingen. Zwischen Böblingen und Vaihingen pendeln daher Ersatzbusse.

Am 14. und 15. Oktober fährt die S1 zwischen Vaihingen und Böblingen von 7:00 bis 21:00 Uhr nur stündlich. In Vaihingen fahren die Züge Richtung Herrenberg zur Minute 50 ab, in Herrenberg Richtung Vaihingen zur Minute 46. Die Züge, die in Herrenberg zur Minute 16 fahren, sind ab Böblingen als S60 bis Renningen beziehungsweise Zuffenhausen unterwegs. Die in Böblingen zur Minute 26 ankommende S60 fährt zur Minute 29 weiter nach Herrenberg.

Am 14. Oktober fährt die S1 zwischen Plochingen beziehungsweise Esslingen und Schwabstraße nur im 30-Minuten-Takt. Ab Plochingen entfallen die Züge, die um 8:23 und 8:53 Uhr Richtung Schwabstraße fahren. Zwischen Esslingen und Schwabstraße fahren die Züge von 8:33 bis 14:33 Uhr nur jede halbe Stunde. In der Gegenrichtung fallen die Züge von 9:05 bis 15:05 Uhr jede 30 Minuten zwischen Schwabstraße bis Esslingen beziehungsweise Plochingen aus. (red)

