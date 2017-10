Enormer Schaden nach Unfall in Tamm

Am Samstag, 07.10.2017, gegen 20:15 Uhr, befuhr ein 31-Jähriger mit einem Mercedes in an der Gemarkungsgrenze Tamm/Ludwigsburg-Tammerfeld die Landesstraße 1133 von der Bundesstraße 27 kommend in Fahrtrichtung Tamm.

Er wollte nach links in die Porschestraße abbiegen und musste an der dortigen Ampel bei Rotlicht anhalten. Als die Ampel für den Geradeausverkehr auf Grünlicht umschaltete, bog der Mercedes-Fahrer nach links in die Porschestraße ab, obwohl seine Linksabbiegeampel für ihn weiterhin Rotlicht zeigte.

Beim Abbiegevorgang stieß er frontal mit dem BMW M550i eines 69-Jährigen zusammen, der ihm auf der Landesstraße 1133 aus Richtung Tamm entgegenkam. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 5-jährige Sohn des Mercedes-Fahrers sowie der Fahrer des BMW leicht verletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 95.000 Euro, wobei der Großteil der Schadenssumme auf den BMW entfällt. Beide Fahrzeuge waren unfallbedingt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

