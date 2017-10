Stuttgart-West: SEK Einsatz durch Spielzeugwaffe

Das Hantieren mit einer Spielzeugwaffe hat am Donnerstagabend in einer Wohnung an der Forststraße einen Polizeieinsatz ausgelöst, beim dem auch Spezialkräfte angefordert waren.

Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und gab an, dass er eine Person in einer Wohnung beobachten würde, die offensichtlich direkt hinter einem Fenster mit einer Waffe hantieren würde. Alarmierte Polizeikräfte umstellten das Gebäude und drangen gegen 23.30 Uhr, unterstützt von Spezialkräften, in die Wohnung ein. Dort fanden sie den 25-jährigen Bewohner schlafend vor.

In der Wohnung wurden lediglich eine Spielzeugpistole und ein Spielzeuggewehr aufgefunden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte der Bewohner am Abend Besuch von seinem 15-jährigen Bruder, der offenbar mit den Waffen gespielt hatte.

Die Ermittlungen dauern an. Es wird geprüft, ob die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden können. (pol/mp)

