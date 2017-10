Gastrocheck: Das neue „Entenmanns“ in Esslingen

Am Rathausplatz gibt es jetzt Frühstück, Mittagessen und Kuchen. Koch Manfred Kuntzer ist weit über Esslingens Grenzen hinaus bekannt.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Hell, modern und gemütlich – so präsentiert sich die Neueröffnung in der Mittelalterstadt Esslingen am Neckar. Am Rathausplatz mit seiner großen Gastrodichte gibt es weiteren Zuwachs: Das Entenmanns.

Gemütliche Sessel in allen möglichen Farben und schöne Holztische laden zum Verweilen ein. Viele frische Blumen sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre. Ein leckeres Frühstück, Mittagessen und hausgemachte Kuchen sorgen für kulinarischen Genuss.

Im hauseigenen Shop kann man regionale Produkte einkaufen: Marmelade, Weine, Liköre und Teesorten. Es finden immer wieder Vernissagen statt so zum Beispiel auch am 7. Oktober um 16.30 Uhr. Künstlerin Laura Zuccheri zeigt ihre malerischen Werke im Lokal. Die Italienerin lebt und arbeitet am Esslinger Rathausplatz.

Entenmanns, Rathausplatz 6, 73728 Esslingen, Telefon 0711-25512440, Öffnungszeiten: Täglich 10-19 Uhr

Anzeige