Gastrocheck: Das neu eröffnete asiatische Lokal „Gravity“

Gegenüber des Superkaufhauses „Milaneo“ befindet sich der gemütliche Asiate mitten im Grünen. Leckeres frisches Essen und ein gemütlicher Außenbereich laden zum Verweilen ein.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Mitte. Unglaublich ruhig und grün ist es beim neu eröffneten asiatischen Restaurant „Gravity“. Mitten in der Stadtmitte -schräg gegenüber vom Milaneo- gelegen, bekommt man davon auf der schönen Außenterrasse glücklicherweise nichts mit. Dort sitzt man auf exotischen Bambusmöbeln und kann in aller Ruhe seine Speise verzehren.

Innen ist es hell und modern, viel Holz (an Möbeln und Wänden) und schöne Deckenlampen vermitteln Gemütlichkeit.

Auch die Speisekarte ist etwas Besonderes. Die Fusionsküche bietet Speisen aus ganz Asien an. „Wir wechseln unsere angebotenen Gerichte alle vier Wochen aus. Dabei legen wir Wert, dass wir nur original Rezepte aus Thailand, Vietnam, China oder Japan verwenden“, sagt Inhaberin Frau Nga Yee Li, die aus Hong Kong stammt. Sie lebte mit ihren Eltern mehrere Jahre in London. Dort betrieb die Familie mehrere Lokale. Ihre internationale Küchenerfahrung setzt die sympathische Gastgeberin nun in Stuttgart um.

Beim Testessen überzeugten die chinesischen Maultaschen, die hausgemachten „Wontons“. Mit der Füllung aus Hackfleisch und Garnelen und mit einem Dressing aus Chiliöl und Essig und mit dem Preis von 6,90 Euro war der Stuttgart Journal Gastrotester sehr zufrieden. Lecker, frisch und genau richtig exotisch gewürzt (nicht zu scharf und nicht zu wenig) kamen die asiatischen Vertreter der schwäbischen Leibspeise daher.

Auch die gebratenen „Udon“ (Japanische Nudeln) mit Huhn in Satay Soße (aus Meeresfrüchten) für 12,90 Euro schmeckten toll. Die Nudeln mit Hühnerfleisch und asiatischem Gemüse machten bei der riesigen Portion wirklich satt. Die Preise liegen natürlich allgemein etwas über denen beim Asiatischen Billig-Buffet, dafür haben die Lebensmittel wirklich Qualität und überzeugen durch frischen Geschmack.

Gastgeberin Frau Li und ihr Ehemann der abends im Service hilft zeigten sich wirklich sehr herzlich bemüht um den Gast und sorgten für Wohlfühlatmosphäre. Die Lage des Gravity macht es etwas schwierig das Lokal zu finden, aber die Suche lohnt sich…

Gravity, Tunzhofer Straße 3, 70191 Stuttgart

Telefon: 0711/500 752 40

Öffnungszeiten: von Dienstag bis Samstag jeweils von 11:30 bis 14:30 und von 18:00 bis 22:00 Uhr.Sonntag und Montag geschlossen.

Hier noch ein Video auf Stuttgart Journal TV:

