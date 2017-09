Cannstatter Wasen 2017: Wasenwirt mit SWR 3-Party

Das beliebte Festzelt wird Samstagabend wieder ein Highlight setzen. Die Partyband „Die Grafenberger“ und SWR3-DJs heizen den Feiernden ein.

Von Alexander Kappen

Stuttgart-Bad Cannstatt. Im sympathischen Festzelt „Wasenwirt“ steigt morgen am Samstagabend die beleibte „SWR3-Party“. Die Partyband „Die Grafenberger“ und SWR3-DJs sorgen für die musikalische Begleitung der Feier auf der Bühne.

Das Zelt wird wieder bis auf den letzten Platz voll belegt. Die Party wird teilweise live im Radio übertragen.

Im letzten Jahr besuchten knapp 4 Millionen Menschen aus der ganzen Welt „den Wasen.“ Am letzten Freitag im September öffnen die sieben Bierzelte, die beiden Weinzelte und das Almhüttendorf ihre Pforten und die bunten Fahrgeschäfte drehen ihre Runden.

Rund um die Fruchtsäule, dem historischen Wahrzeichen des Traditionsfestes, präsentieren 330 Schausteller, Wirte und Marktkaufleute ihre vielfältigen Angebote.

Ob Doppellooping-Achterbahn, Autoskooter oder Kettenkarussell – moderne Fahrgeschäfte treffen auf dem Wasen auf beliebte Klassiker. In den Festzelten servieren die Wasenwirte Deftiges wie Schweinshaxe, Rostbraten oder Maultaschen zur Maß Bier.

Seit 199 Jahren wird auf dem Cannstatter Wasen gefeiert. Den Grundstein legten der württembergische König Wilhelm I. und seine Frau Katharina.

Eine Kombination aus Volksfest und landwirtschaftlichem Fest mit Pferderennen und Preisverleihungen für herausragende Leistungen in der Viehzucht, sollte die nach den napoleonischen Kriegen schwer geschädigte württembergische Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen.

Am 28. September 1818, einen Tag nach des Königs 36. Geburtstag, war es dann so weit:

Das Cannstatter Volksfest fand erstmals statt.

Hier noch ein Live-Party-Video vom Wasen in Stuttgart Journal TV:

