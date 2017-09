Pliezhausen: Tödlicher Verkehrsunfall auf B297

Fahrer erlitt tödliche Verletzungen Schwerste Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag auf der B 297 erlitten, denen er kurze Zeit später erlag. Der 76-Jährige befuhr mit seiner Mercedes C-Klasse die Bundestraße um 10.30 Uhr von Pliezhausen herkommend in Richtung Nürtingen. Im Bereich der Einmündung Untere Bachstraße (K 6756) fuhr der Mann mit seinem Wagen zunächst aus bislang ungeklärter Ursache nach links über eine Verkehrsinsel.

Anschließend kam er von der Straße ab und fuhr etwa 30 Meter eine ansteigende Böschung hinauf. Hierbei entwurzelte der Pkw mehrere Büsche bis er letztendlich frontal gegen einen massiven Baum prallte. Von diesem wurde der Mercedes wieder auf die etwa drei Meter unterhalb verlaufende Straße geschleudert, wo das Auto quer zur Fahrbahn zum Stehen kam.

Da der angegurtete Fahrer eingeklemmt war, musste ihn die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus seinem Fahrzeug befreien. Der 76-Jährige erlag trotz sofortiger ärztlicher Hilfe kurz nach elf Uhr noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

An dem Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Während der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen war die B 297 bis 13 Uhr voll gesperrt. Zur Unterstützung war neben der Feuerwehr Pliezhausen, die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn an der Unfallstelle. (pol/tm)

