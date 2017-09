Böblingen: Unfallflucht mit Reisebus

Zeugen gesucht Im Kreuzungsbereich der Otto-Lilienthal-Straße und der Dornierstraße kam es am Dienstag gegen 13:45 Uhr in Böblingen zu einem Verkehrsunfall, zudem das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, dringend nach Zeugen sucht. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein bislang unbekannter Reisebusfahrer zunächst auf der Otto-Lilienthal-Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Dornierstraße einbiegen.

Zum gleichen Zeitpunkt ordnete sich ein 52-jähriger Lkw-Fahrer auf der Linkabbiegespur der Dornierstraße ein, um im weiteren Verlauf in Richtung Stadtmitte zu fahren. Da die Ampel für ihn rot zeigte, musste der 52-Jährige zunächst an der Kreuzung anhalten.

Während der unbekannte Reisebusfahrer im weiteren Verlauf versuchte im weiten Bogen abzubiegen, fuhr er sich im Kreuzungsbereich fest. Der Unbekannte kam wohl an dem stehenden Lkw nicht vorbei, weshalb er mutmaßlich hupte und gestikulierte. Der 52-Jährige versuchte daraufhin dem Bus Platz zu machen und fuhr nach rechts.

Dabei blieb er an der Stoßstange eines Fords hängen, dessen 63 Jahre alte Fahrerin neben dem Lkw auf dem rechten Fahrstreifen ebenfalls an der roten Ampel stand. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Der Unbekannte, der vermutlich mit einem weißen Reisebus mit roter Aufschrift unterwegs war, setzte indes unbeirrt seine Fahrt in Richtung der Calwer Straße fort. Der Ford war anschließend nicht mehr fahrbereit. (pol/fm)

