Wohnungs-Band in Stuttgart-Ost

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von ca. 80 000 Euro sind die Folgen eines Brandes am Freitagabend (23.09.2017) gegen 21.30 Uhr in einem an der Werderstraße gelegenen Wohnhaus. Mehrere Anwohner bemerkten, wie aus dem Fenster der Dachgeschosswohnung Flammen schlugen und verständigten die Rettungskräfte. Bei deren Eintreffen brannte die Wohnung im Dachgeschoss des mehrstöckigen Gebäudes bereits lichterloh.

Die 69-jährige Bewohnerin war bereits von zwei 40 und 43 Jahre alten Nachbarn aus ihrer Wohnung gerettet worden. Die Feuerwehr hatte den Brand gegen 21.55 Uhr unter Kontrolle, gegen 23.00 Uhr war das Feuer gelöscht, ein Übergreifen auf das Nachbargebäude konnte verhindert werden. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer aus bislang unbekannter Ursache in der Küche ausgebrochen und hatte sich auf den angrenzenden Dachstuhl ausgebreitet.

Die 69-Jährige zog sich Brandverletzungen zu und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die beiden Retter erlitten Rauchgasvergiftungen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei übernommen. (pol/tm)

