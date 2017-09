St. Johann: Tödlicher Motorradunfall

Kreis Reutlingen. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, auf der Kreisstraße 6711, kurz nach Ohnastetten, gekommen. Dabei wurde ein 46-jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht in der Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Ein 75 Jahre alter Lenker eines BMW 640 i befuhr die Gemeindeverbindungsstraße aus Richtung Göllesberg/Stahleckerhof kommend in Richtung zur K 6711.

An der übersichtlichen Einmündung wollte er nach links in Richtung Ohnastetten einfahren und missachtete hierbei die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des 46-Jährigen, der mit seiner Kawasaki 800 auf der Kreisstraße in Richtung Holzelfingen unterwegs war. Als der Biker den einfahrenden Pkw erkannte, bremste er so stark ab, dass er nach vorne über seine Maschine abgeworfen wurde. Fahrzeuglenker und Motorrad schleuderten anschließend linksseitig gegen den Schweller und die Fahrertüre des BMW.

Mit schwersten Verletzungen wurde der 46-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, wo er noch in der Nacht verstarb. Am Auto und Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Beide waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom Abschleppdienst geborgen. Die Kreisstraße musste bis kurz vor 23 Uhr voll gesperrt werden. An die Unfallstelle wurde die Feuerwehr St. Johann zur Ausleuchtung und Fahrbahnreinigung hinzugezogen. (pol/mp)

