Die Sternwarte: Das Fernglas ist zurück

Nach dem Brand im November vergangenen Jahres ist nun das ausgelagerte Riesen-Teleskop aus Jena wieder zurückgebracht worden. Im Jahr 2018 sind wieder zahlreiche Führungen geplant.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Am vergangenen Mittwoch wurde der 1,5 Tonnen schwere Zeiss-Refraktor per Kran an seinen angestammten Platz im Turm zurückgesetzt. Ein Brandstifter hatte im November 2015 sein Unwesen an der Sternwarte auf der Uhlandshöhe getrieben: Seither war die Sternwarte geschlossen.

Auch das in der Kuppel beheimatete historische Zeiss-Teleskop war betroffen. Es musste aufwendig mit einem Spezialkran abgebaut und zu einer Fachfirma nach Jena zur Reinigung gebracht werden. Dort wurde es bis auf die kleinste Schraube komplett zerlegt. Lackierte Teile wurden sandgestrahlt.

Am 10. November 2015 bemerkte eine Passantin gegen 7.15 Uhr das Feuer, als Rauch aus den Lüftungsschächten der Sternwarte drang. Um 7.50 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Es entstand aber dennoch ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro.

Das Feuer war im Hochparterre in einem Schulungsraum gelegt worden. Der Vortragssaal mit Bibliothek ist dabei komplett ausgebrannt. Das Rauchgas des Feuers hat die übrigen Räume stark kontaminiert, sodass man alle Holz-Verkleidungen runterreißen musste. „Es stehen nur noch die nackten Wände“, sagte Andreas Eberle aus dem Vorstand besorgt.

2018 sollen nun wieder einige Führungen stattfinden. Sowohl Besucher als auch Schulklassen sind willkommen. Über die Termine kann man sich auf der Homepage www.sternwarte.de informieren.

