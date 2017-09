Kreditkarten sind nicht mehr nur Sache der Banken

Das Bezahlen mit Kreditkarte im Geschäft und online wird auch hierzulande immer beliebter. Während vor 10 Jahren die meisten Einkäufe noch bar bezahlt wurden, geschieht dies heute oft mit der Kreditkarte. Mittlerweile bieten Bankinstitute die praktische Bezahlkarte aus Plastik in verschiedensten Varianten und für unterschiedlichste Zielgruppen an. Auch Möbelhäuser und Onlinehändler haben den Kreditkarten-Service für sich entdeckt.

Welche Vorteile bieten Kreditkarten?

Der mit Kreditkarte zahlende Kunde erhält die gewünschte Ware, auch wenn er zu diesem Zeitpunkt nicht ausreichend Bargeld besitzt. Da der Zahlbetrag erst am Monatsende auf der Kreditkarten-Abrechnung auftaucht, genießt er bis dahin Kredit. Auch in Webshops und an der Kasse lässt es sich mit Kreditkarte bequem bezahlen.

Da die Karteninhaber oft mehr Geld ausgeben als andere Kunden, können die Anbieter dieser Zahlungsmöglichkeit insgesamt höhere Umsätze erzielen. Außerdem sind Kartenbesitzer eher geneigt, spontane Online-Einkäufe zu tätigen. Das Bezahlen mit der Kreditkarte ist weltweit sehr einfach und praktisch, deshalb erfreut es immer größerer Beliebtheit. Experten gehen davon aus, dass in wenigen Jahren bereits jeder dritte Einkauf kontaktlos abläuft.

Kreditkarten mit Firmenlogo

Um für noch mehr Kunden attraktiv zu sein, lassen immer mehr Anbieter eigene Kreditkarten herstellen. Viele größere Einzelhändler, aber auch Online-Anbieter locken seit kurzem mit Kreditkarten, die mit Extra-Vorteilen für die Kundschaft verbunden sind. Das schwedische Möbelhaus Ikea zum Beispiel bietet Verbrauchern eine Visa-Karte, die sich hauptsächlich bei Ratenzahlungen lohnt: Der Jahreszins liegt bei günstigen 4,9 % effektivem Jahreszins. Außerdem können die mit einer Contactless-Funktion versehenen Karten zur Bargeld-Abhebung an Geldautomaten und für das V-Pay-Verfahren genutzt werden. Zudem gibt es zeitweise auch Spezialangebote für den Nutzer. Kauft der Kunde zum Beispiel mit seiner Ikea-Karte bis Ende Oktober in einem der vielen Möbelhaus-Filialen ein, kann er sich zusätzlich über einen 10 Euro-Gutschein freuen. Ratenzahler und Einmalzahler, die für mindestens 1.200 Euro jährlich Möbel kaufen, müssen keine Kreditkarten-Gebühr entrichten.

Der beliebte US-amerikanische Online-Händler Amazon bietet ebenfalls eine hauseigene Bezahlkarte. Für die Beantragung bedankt sich das Unternehmen mit einem Gutschein über 30 Euro und bietet zudem die Möglichkeit des Punktesammelns beim Online-Kauf an. Die Amazon-Punkte sind später gegen eine Gutschrift einlösbar. Außerdem fallen für die Nutzung der Amazon Visa-Card im ersten Jahr keine Gebühren an. Experten raten, sich diese Kreditkarte aber nur dann zuzulegen, wenn man das umfangreiche Angebot des Internet-Händlers sehr häufig zum Einkaufen nutzt.

Zielgruppen werden erweitert

Kreditkarten sind heute beinahe für jedermann zugänglich. So gibt es beispielsweise von der Naspa die Kreditkarte für Schüler. Heranwachsende ab 12 Jahren können Karten auf Guthabenbasis erhalten, die sich für Einkäufe in Webshops, aber auch zum bargeldlosen Bezahlen auf Klassenfahrten nutzen lassen. Dabei handelt es sich um Prepaid-Karten, die vom Girokonto der Eltern oder vom eigenen Jugendkonto aufgeladen werden können. Für eine Mastercard Prepaid ohne Konto fallen jährlich Kreditkarten-Entgelte in Höhe von circa 7,50 Euro an. Dafür kann man damit auch Bargeld (gegen Gebühr) an Automaten abheben. Im Gegensatz zu normalen Kreditkarten funktionieren Schülerkreditkarten meist auf Guthabenbasis – die noch minderjährigen Nutzer können also nicht ins Minus rutschen.

