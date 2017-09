Festnahme: Die Kokain-Dealer vom Bahnhof Asperg

Im Zuge verdeckt durchgeführter Ermittlungen durch Beamte der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurde am vergangenen Montagabend in Asperg eine Bande von vier Männern im Alter zwischen 23 und 51 Jahren dingfest gemacht, die im Verdacht stehen, illegalen Handel mit Kokain getrieben zu haben.

Sie wurden am Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt, der sie in Justizvollzugsanstalten einwies. Bereits im Sommer verdichteten sich Hinweise aus der Bevölkerung auf einen Rauschgifthandel in der Umgebung des Asperger Bahnhofs, die im Zuge von polizeilichen Überwachungsmaßnahmen verifiziert werden konnten. Dies führte am Montag gegen 20:45 Uhr am Bahnhofsvorplatz zur vorläufigen Festnahme der vier Verdächtigen, an der auch Beamte einer Spezialeinheit der Polizei Baden-Württemberg eingesetzt waren.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Rauschgiftermittler weiteres Kokain vor, das sie sicherstellten. Die Ermittlungen dauern an. (pol/fm)

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...