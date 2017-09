Strompreise konstant: Kaum Anstieg in den vergangenen Jahren

Ein Haushalt ohne Strom ist in Deutschland heutzutage nicht mehr vorstellbar. Strom ist von außerordentlicher Bedeutung und wird so gut wie immer gebraucht. Für die Zubereitung des Essens, für die Warmwasseraufbereitung oder im Straßenverkehr. Es ist kaum auszumalen, wie es wohl wäre, wenn Großstädte wie Stuttgart abends in der Dunkelheit versinken würden. Über dieses Wissen verfügen auch die Stromanbieter und machen es sich zunutze.

In den letzten zwanzig Jahren ist der Stromverbrauch um ein Vielfaches angestiegen. Früher mussten Verbraucher Preisanpassungen einfach hinnehmen, heute besteht jedoch die Möglichkeit, den Vertrag mit dem bisherigen Anbieter einfach zu kündigen. Schützenhilfe bekommt der Verbraucher aus Online-Vergleichsportalen. Hier im Preisvergleich für Strom werden zahlreiche Anbieter mit ihren wichtigsten Vertragsparametern gelistet. Der Verbraucher prüft und entscheidet.

Konstante Strompreise in den vergangenen vier Jahren

Laut einer Mitteilung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft haben sich die Strompreise für Haushalte in den vergangenen vier Jahren kaum verändert. Ein Grund dafür ist das stetig steigende Angebot an Alternativstrom. In den letzten Jahren hat der Klimawandel im mehr an Bedeutung gewonnen. Dadurch ließ sich immer mehr Strom aus Sonnenenergie und Windkraft gewinnen, was einen Ausgleich zu den teuren Stromkraftwerken schaffte.

Der Bund der Energieverbraucher informiert Verbraucher über die aktuellen Strompreise. Im Jahr 2017 kostete eine Kilowattstunde Strom 22,7 Cent. Vergangenes Jahr lag der Preis bei 21,9 Cent und 2015 waren es 20,7 Cent. Im direkten Vergleich zu den letzten zwanzig Jahren bedeutet ein Preisanstieg von zwei Cent seit 2015 kaum eine Veränderung. Einen der höchsten Preisanstiege gab es zur Jahreswende 12/13. Die Strompreise stiegen um fast drei Cent pro Kilowattstunde an.

Wie lässt sich effektiv Stromsparen?

Spätestens, wenn die Stromrechnung Anfang des Jahres wieder ein dickes Minus ausweist, ist es für viele Verbraucher an der Zeit ihren Stromverbrauch zu überdenken. Dass Fernseher, Trockner und Computer Stromfresser sind, ist jedem bewusst. Doch mit den richtigen Tipps können Haushalte zukünftig erheblich Strom sparen.

• Energiesparlampen und LED Leuchten verwenden

Energiesparlampen und LEDs haben nicht nur eine längere Lebensdauer, sie verbrauchen bis zu 30 Prozent weniger Energie als normale Glühbirnen.

• Beim Kochen den Kochtopf schließen

Wer beim Kochen den Deckel schließt, spart nicht nur Zeit. Durch das Anstauen der Hitze, kocht beispielsweise das Nudelwasser schneller, was sich positiv auf den Stromverbrauch auswirkt.

• Geräte mit mindestens A+++ anschaffen

Vor der Anschaffung eines neuen Elektrogerätes sollten Verbraucher einen Blick auf die Energieeffizienz werfen. Geräte in der Klasse A+++ sind besonders stromsparend.

• Ausschalten, statt Stand-by-Modus

Auch im Stand-by-Modus sind Receiver, Radio und Co. wahre Stromfresser. Deshalb lieber das Gerät ganz ausschalten.

• Waschmaschine nur voll benutzen

Waschmaschinen müssen keine ansteigende Stromrechnung bedeuten. Wer die Wäschetrommel gut befüllt und die Wäsche vorzugsweise bei 30 Grad wäscht, spart langfristig Strom.

• Kühlschrank stets schließen

Ein geöffneter Kühlschrank muss stetig seinen Innenraum herunterkühlen, was zu einem höheren Stromverbrauch führt.

• Licht ausschalten

Wer es sich zur Gewohnheit macht, das Licht beim Verlassen des Raumes auszuschalten, wird langfristig Geld sparen.

• Geschirrspüler mit Energiesparprogramm

Die meisten Geschirrspüler besitzen heutzutage ein Energiesparprogramm. Das Ergebnis ist normalerweise genauso gut, aber es lässt sich erheblich Energie einsparen.

