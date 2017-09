Tendenz steigend: Erneut Passagierrekord am Flughafen Stuttgart

Auch im Jahr 2017 setzt sich der Boom des Stuttgarter Flughafens fort. Die Zahl der Fluggäste befindet sich auf dem höchsten Stand seit jeher.

Von Dirk Meyer

Zum Ende der baden-württembergischen Sommerferien am Sonntagabend erwartet der Landesairport einen Passagierrekord: Rund 1,8 Millionen Menschen sind während der Ferienzeit am Flughafen Stuttgart gestartet und gelandet, so viele wie noch nie.

Das entspricht einem Zuwachs von etwa drei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

„Dass sich der Flugverkehr trotz aller aktuellen Unwägbarkeiten so robust und nachhaltig entwickelt, ist ein gutes Zeichen. Das zeigt: Stuttgart ist ein starker Luftverkehrsstandort und daran werden wir weiter arbeiten“, so Walter Schoefer, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Stuttgart GmbH.

Der August 2017 war mit 1.195.669 Fluggästen und einem Wachstum von 2,2 Prozent im Vorjahresvergleich für den Flughafen Stuttgart der passagierstärkste Monat aller Zeiten.

Die Zahl der Flugbewegungen ist mit 10.519 Starts und Landungen durch den Einsatz von größeren Maschinen und dank einer höheren Auslastung im August hingegen um 1,3 Prozent leicht gesunken.

Beliebteste Reiseziele waren Palma de Mallorca, Berlin und Antalya. (red/fm)

