Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin von Linienbus erfasst

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr am Kalten Markt ereignete, zog sich eine 56 Jahre alte Fußgängerin Verletzungen am Ellbogen und am Kopf zu.

Eine 53-Jährige befuhr zur Unfallzeit mit einem Linienbus den Kalten Markt. Hier übersah sie die Fußgängerin, welche die Fahrbahn von rechts nach links überquerte und streifte diese.

Die 56-Jährige stürzte hierdurch zu Boden. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht. (pol/mp)

