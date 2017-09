Online-Steuerberater: Welche Vorteile bringt die Digitalisierung

Die Digitalisierung umfasst immer mehr Branchen und Geschäftsbereiche – auch die klassischen Leistungen eines Steuerberaters lassen sich mittlerweile online erbringen. Neben der hohen Transparenz besteht ein Vorteil in den auf den Kunden abgestimmten Leistungspaketen. Auch die niedrigeren Kosten können überzeugen.

Herausforderungen bei der Steuerberatung

Der Gang zum konventionellen Steuerberater ist bei Unternehmern wie Privatleuten wenig beliebt: zunächst müssen alle Dokumente gesammelt werden, was mit einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Jede Abrechnung gefehlt, sorgt letztlich dafür, dass sich die Steuerlast erhöht. Außerdem fehlen die Rechnungen für den Zeitraum von womöglich einigen Wochen, was im Arbeitsalltag häufig Schwierigkeiten bereiten kann. Zudem ist die Abrechnung wenig nachvollziehbar. Zwar müssen sich Steuerberater an eine Gebührenordnung halten, der individuelle Aufwand lässt sich aber berücksichtigen – und der wird vom Steuerberater selbst bewertet. Anders als häufig angenommen ist die Vergütung weder an den Umsatz noch an die Höhe der Steuerrückzahlung gekoppelt.

Leistungen in Paketen buchen

Insbesondere hier zeigen sich die Vorteile von Online-Steuerberatern: egal ob die Buchhaltung eines Freiberuflers erledigt werden, die Gewinnermittlung einer Personengesellschaft erfolgen soll oder Steuerbescheide geprüft werden müssen – eine Online-Steuerberatung bietet sämtliche Leistungen im Paket an, die üblicherweise an die Rechtsform des Unternehmens geknüpft sind. Ebenso lassen sich Einkommensteuererklärungen für Privatleute erstellen. Dabei sind die Kosten an ganz konkrete Leistungsbausteine gekoppelt, sodass bei der Abrechnung mit der Steuerberatung keine Überraschungen warten dürften.

Dokumente online einreichen

Ein weiterer Vorteil der Zusammenarbeit mit einer Online-Steuerberatung liegt darin, dass benötigte Dokumente nicht mehr in Papierform eingereicht werden müssen. Es ist beispielsweise möglich, die Rechnung eines Geschäftsessens zu fotografieren und per App zu übermitteln. Dadurch wird dieser Beleg ganz automatisch gebucht und kann nicht mehr vergessen werden. Diese Form des Nachweises ist selbstverständlich geprüft und rechtssicher, der Aufwand verringert sich somit ganz erheblich. Die Leistungen eines Online-Steuerberaters werden natürlich genauso von Fachleuten erbracht, wie dies bei einer konventionellen Kanzlei auch der Fall wäre.

Persönlichen Gesprächstermin vereinbaren

In einigen Situationen, beispielsweise wenn eine größere Investition getätigt werden soll, kann es notwendig sein, sich im Vorfeld beraten zu lassen. Auch diese Leistungen können durch eine Online-Steuerberatung erbracht werden. Die meisten Anbieter verfügen über ein deutschlandweites Netz an Steuerberatern, die sich auf bestimmte Branchen spezialisiert haben. So lässt sich online ganz einfach ein persönlicher Gesprächstermin vereinbaren.

In Großstädten wie Köln kann man beim Anbieter felix1.de seinen Steuerberater vor Ort konsultieren.

Steht der direkte Kontakt im Vordergrund, mag ein Online-Anbieter für Steuerberatungen vielleicht doch nicht die richtige Wahl sein. Ebenso sollte im Vorfeld bedacht werden, dass die Leistungspakete auch genau geprüft werden. Häufig verpflichten sich die Kunden für die Inanspruchnahme bestimmter Leistungen über einen längeren Zeitraum – was nicht immer zur individuellen Geschäftsplanung passen muss. Auch die virtuelle Kommunikation mag nicht jedem gefallen. Insgesamt zeigt sich aber, dass sich durch die Digitalisierung dieser Branche viele Vorteile ergeben. Der größere Konkurrenzdruck dürfte womöglich auch dazu führen, dass sich Leistungen und Preise der niedergelassenen Steuerberater verbessern – womit letztlich allen Mandanten geholfen wäre.

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...