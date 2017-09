Fellbach: Frau Überfallen – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Eine 27-jährige Frau wurde am Mittwochmorgen Opfer eines Überfalls. Sie hielt sich kurz nach 6.30 Uhr beim Rathaus am Marktplatz auf, als ein Mann an sie herantrat und versuchte ihre Handtasche zu entreißen. Weil die junge Frau ihre Tasche weiterhin festhalten konnte, stieß der Mann die Frau letztlich nach hinten. Sie ging zu Boden und zog sich hierbei am Kopf Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Der 38-jährige Tatverdächtige, der zunächst ohne Beute geflüchtet war, konnte im Nachgang von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Die eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen wegen versuchtem Raub dauern an. Hierzu bittet die Kriminalpolizei Waiblingen um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen werden. (pol/mp)

