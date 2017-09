Tübingen: Sexueller Übergriff auf 19-Jährige

Tübingen. Ein bislang unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen in Tübingen eine 19-jährige Frau sexuell angegangen. Die Frau war kurz vor 3.00 Uhr alleine als Fußgängerin in der Herrenberger Straße unterwegs, als sie plötzlich von hinten umklammert und im Schambereich berührt wurde.

Durch die heftige Gegenwehr und das Schreien der Geschädigten wurde ein weiterer Angriffsversuch vereitelt, er flüchtete in Richtung Innenstadt. Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 18-23 Jahre alt, zirka 170cm groß, hatte ein jugendliches Aussehen und war von schlanker Statur.

Zudem hat er kurze braune Haare, eine gebräunte Hautfarbe und sprach arabisch.

Er trug ein rot-weiß kariertes Hemd und blaue Jeans. Das Polizeirevier Tübingen bittet unter Telefon 07071/972-8660 um Hinweise zu dem Gesuchten.

Unterstützen Sie Stuttgart Journal:

Jetzt bei Amazon einkaufen, oder...