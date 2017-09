Tübingen: Kofferweise Cannabis und Kokain gedealt

Einen Ermittlungserfolg in der Bekämpfung des unerlaubten Drogenhandels verzeichnen die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei nach mehrmonatigen Ermittlungen gegen insgesamt sechs mutmaßliche Dealer aus dem Landkreis Tübingen.

Seit dem Frühjahr 2017 verfolgten die Ermittler die Spur einer Gruppe von zunächst vier Männern und einer Frau, nachdem verschiedene, in der Drogenszene gewonnene Erkenntnisse darauf hindeuteten, dass diese offenbar einen schwunghaften Handel mit Marihuana und Kokain betrieben. Durch die weiteren Ermittlungen erhärtete sich nicht nur der Verdacht gegen diese arbeitsteilig und äußerst konspirativ vorgehenden Verdächtigen, es konnte auch ihr mutmaßlicher Lieferant, ein 33-jähriger Deutscher aus Tübingen, identifiziert werden. Dieser soll nach derzeitigen Erkenntnissen in fast monatlichem Rhythmus kofferweise Rauschgift besorgt und an die Gruppierung verkauft haben.

Am Sonntag schlugen die Ermittler zu und nahmen den 33-Jährigen in seinem Pkw mit einem Koffer mit fünf Kilogramm Marihuana im Tübinger Stadtteil Waldhäuser-Ost fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt im Begriff, das zuvor besorgte Rauschgift an seine Abnehmer auszuliefern.

Im Anschluss an die Festnahme des Lieferanten wurden auch ein 24-jähriger Tunesier aus Tübingen und seine 19-jährige, deutsche Lebensgefährtin, ein 24-jähriger Deutscher aus Nehren und ein 20-jähriger Deutscher aus Mössingen vorläufig festgenommen.

Ein weiterer Verdächtiger, ein 24-jähriger Türke aus Mössingen, ist offenbar derzeit flüchtig und wird zwischenzeitlich mit Haftbefehl gesucht.

Bei den auf richterlichen Beschluss durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen fanden und beschlagnahmten die Ermittler weitere Drogen, nämlich mehr als zweieinhalb Kilogramm Marihuana und über zwölf Gramm Kokain. Bei drei der Beschuldigten wurde außerdem je eine Schusswaffe aufgefunden, was zusätzliche Ermittlungsverfahren wegen illegalen Waffenbesitzes nach sich zieht.

Die Festgenommenen wurden im Laufe des Montags dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser ordnete gegen die einschlägig vorbestraften Männer die Untersuchungshaft an. Der Haftbefehl gegen die bislang unbescholtene 19-Jährige wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. (poil/ak)

