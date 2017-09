Bombe in Schwäbisch Hall gefunden: Bauarbeiten eingestellt

Auf einer Großbaustelle in der Otto-Hahn-Straße stieß am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr ein Baggerfahrer in zwei Meter Tiefe auf einen verdächtigen Gegenstand.

Nach ersten Abklärungen zufolge ergab sich der Verdacht, dass es sich bei dem Gegenstand um eine Sprengbombe handeln könnte.

Aus Sicherheitsgründen wurde umgehend die Baumaßnahmen eingestellt und eine Sicherheitszone im Radius von 300 Metern eingerichtet. Zur Beseitigung des gefährlichen Gegenstands wurde als Fachdienststelle der Kampfmittelbeseitigungsdienst hinzugezogen.

Die Entschärfung der 50 kg – Bombe begann um 20:40 Uhr und dauerte 10 Minuten. Anschließend konnte Entwarnung gegeben werden und die Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben. Die Feuerwehr aus Schwäbisch Hall war vor Ort im Einsatz, unterstützte die Absperrmaßnahmen und leistete technische Hilfe. (pol/mp)

