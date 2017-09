Atommülltransport: Castor startet von Obrigheim nach Neckarwestheim

Am frühen Morgen startete der zweite Castor-Transport von Obrigheim nach Neckarwestheim. Dabei werden alte Brennelemente des seit einem Jahr komplett stillgelegten Atomkraftwerk Obrigheim nach Neckarwestheim über den Neckar verschifft.

Der Atommülltransport auf dem Neckar steht dabei unter enormen Polizeischutz. Neben zahlreichen Polizisten wird der Transport auch von einem Polizeihubschrauber und Drohnen begleitet.

Der Transport ist die zweite von fünf geplanten Atommüll-Fahrten. Insgesamt sollen so 342 ausgediente Brennelemente, u.a Plutonium, nach Neckarwestheim gebracht werden.

Wie die Polizei am vormittag noch mitteilte:

Nachdem der für den Transport von Castor-Behältern vorgesehene Schubverband am Montagnachmittag an der Laderampe des Kernkraftwerks Obrigheim angelegt hat, wurde in der vergangenen Nacht gegen 23.00 Uhr mit der Beladung des Schubleichters mit weiteren drei Castoren begonnen.

Die Ladearbeiten wurden gegen 01.15 Uhr abgeschlossen und verliefen planmäßig und ohne Zwischenfälle. Kernkraftgegner haben angekündigt, am Transporttag in Lauffen mit zwei Mahnwachen gegen den Transport der abgebrannten Brennelemente von Obrigheim ins Zwischenlager nach Neckarwestheim zu protestieren. (pol/mp)

