Das 41. Stuttgarter Weindorf lädt ein

Vom 30. August bis 10. September 2017 verwandeln sich Stuttgarts schönste Plätze in der Innenstadt zum beliebten und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Stuttgarter Weindorf – dem wohl schönsten Weinfest im ganzen Land. Zwölf Tage lang können sich die Gäste von den rund 30 Wirts- und Wengerterfamilien und den Süßwarenspezialisten kulinarisch verwöhnen lassen.

Von Alexander Kappen

Stuttgart. Stuttgart ist Weinregion. Überall sieht man die grünen Weinberge und der württembergische Rebensaft ist im ganzen Land beliebt und bekannt. Der schönste Ort um dies alles zu feiern ist das Stuttgarter Weindorf, das nun bereits im 41. Jahr statt findet.

www.facebook.com/StuttgarterWeindorf Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, die Wirtinnen und Wirte gestalten ihre Speisekarten, besorgen die wunderschöne Dekoration, ordern die ausgewählten Zutaten für die köstlichen Speisen, stellen den Wein kalt – kurzum: Sie sorgen mit viel Engagement und Leidenschaft dafür, dass das schönste Weindorf in der Region auch in diesem Jahr wieder zu einem Besuchermagneten wird. Viele von ihnen sind schon seit den Anfängen des Stuttgarter Weindorfs mit von der Partie.

Hinter den Kulissen laufen die Fäden in der Geschäftsstelle von Pro Stuttgart zusammen, wo beinahe rund um die Uhr vorbereitet, an einem ausgeklügelten Sicherheitskonzept in enger Abstimmung mit den städtischen Behörden und der Polizei gefeilt, an Werbeflyern, Facebook- oder Homepage-News gearbeitet wird. Pro Stuttgart setzt sich seit über 130 Jahren zum Wohle der Stadt Stuttgart ein.

Der Verein sieht seinen Zweck vornehmlich in der Erhaltung, Verbesserung, Ausweitung und Förderung von Gastlichkeit, Kultur, Tourismus und Umweltschutz, dabei spielen internationale und nationale Beziehungen eine wichtige Rolle, frei von politischen oder konfessionellen Bestrebungen.

Bei einem Fotowettbewerb kann man attraktive Preise gewinnen. Das schönste Foto vom Weindorf 2017 gewinnt. Mehr Infos wie immer im Netz: www.facebook.com/StuttgarterWeindorf

Den kleinen Weindorfbesuchern wird das Weindorf mit einer spannenden Kinder-Weindorf-Rallye näher gebracht. Sie müssen zum Beispiel Fragen beantworten zu den Stuttgarter Stäffele, zum Geheimnis der Maultasche, zum Ochsen vom Grill – rundum zu vielen Themen, die beim Stuttgarter Weindorf eine wichtige Rolle spielen.

Wer ein bisschen mehr Details über das Weindorf erfahren und einen Blick hinter die Kulissen werfen will, nimmt am besten an einem der informativen, kulinarischen Weindorf-Rundgänge teil, die Frau Schöpke-Bielefeld regelmäßig anbietet (01.,02.,03. und 08.,09. September 2017, jeweils 15.00 Uhr).

Den Spagat zwischen der langen Tradition unseres schönen Weinfestes mit den gemütlichen Lauben und einem modernen, attraktiven Treff für die jüngere Generation zu meistern, steht im Fokus des Vorbereitungsteams um den Vorstand und die Geschäftsstelle des Pro Stuttgart e.V. in Zusammenarbeit mit den Weindorfwirtinnen und -wirten.

Mit frischen, spritzigen Getränken sprechen die Wirtinnen und Wirte das jüngere Publikum genauso an, wie die treuen Weindorfbesucher, die schon seit vielen Jahren kommen, um aus den mehr als 500 Qualitätsweinen, die angeboten werden, ihren Lieblingswein auszuwählen und zu genießen.

Seit vielen Jahren unterstützen verlässliche Partner, wie Teinacher, die WWG oder auch die Firma Krüger Dirndl, die VVS und weitere Firmen das Stuttgarter Weindorf.

Wissenswerte Informationen zum Stuttgarter Weindorf 2017:

• Termin: Mittwoch, 30. August bis Sonntag, 10. September 2017.

• Öffnungszeiten: täglich von 11:30 bis 23 Uhr, donnerstags bis samstags bis 24 Uhr.

• Reservierungen nehmen die Wirte direkt entgegen. Kontaktdaten findet man auf www.stuttgarter-weindorf.de oder auf www.prostuttgart.de und auf Facebook (www.facebook.com/prostuttgart)

Ein Video gibt es wieder auf Stuttgart Journal TV auf Youtube.

