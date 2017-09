Ein Verletzter bei Brand in Gerlingen

In einem Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten kam es am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr zu einem Küchenbrand. Der 45-jährige Wohnungsinhaber kam beim Hantieren in der Küche an einen Herdschalter und schaltete dabei unbemerkt den Herd ein. Dadurch fingen auf der Herdplatte abgestellte Gegenstände Feuer.

Rauchgeruch breitete sich in der Wohnung aus, der von der Ehefrau bemerkt wurde. Erste Löschversuche des Mannes mittels einer Decke und eines Feuerlöschers schlugen fehl. Erst durch die eintreffende Feuerwehr aus Gerlingen konnte der zwischenzeitlich entstandene Küchenbrand gelöscht werden. Das Ehepaar und zwölf weitere Hausmitbewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude aufhielten, wurden von den Einsatzkräften für die Dauer der Einsatzmaßnahmen evakuiert.

Der 45-Jährige verletzte sich bei den Löschversuchen und wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 30.000 Euro.

Bis auf die Wohnungsinhaber konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem die Schadstoffmessungen keine bedenklichen Werte ergaben. Die Bewohner der betroffenen Wohnung kamen in einem Hotel unter. Während den Löscharbeiten war der Bergheimer Weg gesperrt. Die Feuerwehr Gerlingen war mit acht Fahrzeugen und vierzig Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hatte drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

