Tödlicher Stadtbahnunfall in S-Ost

Tödliche Verletzungen erlitt ein 41-jähriger Fußgänger am Dienstagabend gegen 22.15 Uhr, der in der Ulmer Straße von einer Stadtbahn erfasst wurde. Ein 42-jähriger Stadtbahnfahrer war mit der Stadtbahn der Linie U9 von Stuttgart-Ost in Richtung Wangen unterwegs.

Ca. 200 m vor der Haltestelle „Im Degen“ erfasste er frontal einen 42-jährigen Mann, der dort offenbar unachtsam die Gleise überquerte.

Der Stadtbahnführer erlitt einen Schock. Der Stadtbahn- und Fahrzeugverkehr war bis 00:50 Uhr gesperrt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme unter +4971189904100 in Verbindung zu setzten. (pol/mp)

