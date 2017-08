Holzgerlingen: Unbekannter bricht ins Freibad ein

Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Täter wohl abgesehen, der in der Nacht zum Sonntag in das Freibad in der Straße „Hinter den Weingärten“ in Holzgerlingen einbrach. Vermutlich indem er auf eine Mülltonne stieg, gelangte der Täter von außen auf das Dach des Freibad-Gebäudes und hebelte anschließend ein gekipptes Oberlicht auf. Über dieses Fenster stieg er in das Innere ein und brach dann diverse Türen auf.

Im weiteren Verlauf gelangte er in einen Lagerraum, in dem sich ein Tresor befindet. Vermutlich mit einem Trennschleifer, den er in einem Werkstattraum fand, öffnete der Einbrecher schließlich den Safe und stahl das enthaltene Bargeld. Mit seiner Beute in Höhe einer vierstelligen Summe machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen. (pol/mp)

