Feuerwehreinsatz in Asperg

Kreis Ludwigsburg: Am Samstag, 19.08.2017, gegen 14:55 Uhr, wurde durch den Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Oberen Badstraße in Asperg bei der Feuerwehr gemeldet, dass in einer Wohnung des Gebäudes ein privater Rauchmelder in Betrieb sei. Da vor Ort die Wohnungstüre nicht geöffnet wurde, musste durch die Feuerwehr eine Notöffnung durchgeführt werden. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung.

Es wurde festgestellt, dass ein Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden war. Durch das verbrannte Essen war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde der Topf vom Herd genommen, der Herd ausgeschaltet und die Wohnung gelüftet. Es wurde niemand verletzt, Sachschaden entstand keiner. Die Feuerwehr Asperg war mit 6 Fahrzeugen und 38 Mann im Einsatz. (pol/mp)

