Die internationale Küchenmesse in Stuttgart

Im Rahmen der Messe Familie & Heim findet im November die internationale Küchenmesse statt. Auf 2000 qm stellen diverse Hersteller in Halle 4 der Messe Stuttgart die neusten Trends in Sachen Küchenausstattung und Design vor. Los geht es am 18. November, am 26, endet der Messebetrieb.

Eine Küche zu planen ist eine besondere Herausforderung, und das aus mehreren Gründen. In diesem Raum müssen Funktionalität und Gemütlichkeit miteinander vereint werden, was in diesem Maße bei keinem anderen Zimmer zutrifft. Zudem ist gerade in Mietwohnungen der vorhandene Platz meist sehr beschränkt, so dass man diesen meist bis auf den letzten Zentimeter ausreizen muss, um möglichst viele Geräte und Schränke darin unterzubringen. Und nicht zuletzt wird eine Küche nur sehr selten renoviert. Ein einfaches Umstellen, wie es beispielsweise im Wohnzimmer problemlos möglich ist, wird dadurch erschwert, dass Vieles durch die Anschlüsse vorgegeben ist. Da die Küche also, wenn sie einmal steht, im Schnitt 13-15 Jahre lang unverändert bleibt, sollte man sich schon sehr genau überlegen, wie man sie gestalten will.

Inspiration durch internationale Trends

Wo könnte man sich bessere Anregung für die Planung der eigenen Traumküche holen, als auf einer Messe, auf der sich fast alle namhaften Hersteller ein Stelldichein geben? Gut, dass es eine solche Veranstaltung direkt vor unserer Haustür gibt. Auf der internationalen Küchenmesse (18.-26.11. 2017) wird jeder, der auf der Suche nach einer neuen Kücheneinrichtung ist, garantiert fündig.

In der 2000 qm großen Messehalle 4 werden die neuesten Trends vorgestellt. Zahlreiche Aussteller präsentieren den Besuchern Innovationen in Sachen Technik und Design – es ist quasi unmöglich, sich hier nicht in mindestens eine Küche zu verlieben.

In diesem Jahr werden folgende Themen besonders in den Mittelpunkt gerückt:

Ergonomie in der Küche – wie gestalte ich den Raum so, dass die Arbeit möglichst leicht von der Hand geht? Hier geht es vor allem um kurze Wege und eine Arbeitsweise, die den Rücken entlastet und Verspannungen vorbeugt.

Hat Kochen Zukunft? Experten haben schon vor längerer Zeit den Niedergang des Kochens heraufbeschworen. Fertiggerichte und Streetfood sollten gemäß diesen Prognosen die selbst zubereitete Mahlzeit ablösen. Hat sich das bewahrheitet?

Energieeffizienz: In jedem Lebensbereich sollte man darauf achten, energiebewusster zu handeln. Das gilt natürlich auch in der Küche. Besonderes Augenmerk liegt also auf sparsamen Geräten und Arbeitsabläufen.

Die Daten auf einen Blick:

Internationale Küchenmesse

18. bis 26. November 2017

Messehalle 4

Eintritt: 10 € (für die gesamte Familie& Heim)

Karten und mehr Infos unter: http://www.messe-stuttgart.de/familie/besucher/vorverkaufsstellen/

Die „ganzjährige Küchenmesse“

Selbstverständlich hat nicht jeder Zeit, diese Küchenmesse zu besuchen. Zudem ist es nicht unwahrscheinlich, dass außerhalb des Messezeitraums Renovierungsbedarf in der Küche besteht. Eine ganzjährig geöffnete Alternative zur Messe sind Küchenstudios.

Dort besteht ebenfalls die Möglichkeit, aktuelle Trends in Lebensgröße zu bewundern und sich so wertvolle Inspiration für die Planung zu holen. Die Mitarbeiter können sich dort außerdem mehr Zeit für einzelne Kunden nehmen, als dies auf einer Messe der Fall ist. Dass die Qualität der Beratung dadurch steigt, versteht sich von selbst.

Tipp: Geht man nach verschiedenen Kundenzufriedenheitsstudien, ist das KüchenQuelle-Studio direkt am Hauptbahnhof die beste Wahl in Stuttgart.

