Brand in Stuttgart-Vaihingen

Ein Sachschaden in Höhe von zirka 260.000 Euro entstand bei einem Brand am Samstag (19.08.2017) in einem an der Othellostraße gelegenen Gewächshaus und dem angrenzenden Schulgebäude. Anwohner hatten um 18.45 Uhr eine starke Rauchentwicklung bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Gewächshaus lichterloh und das Feuer hatte bereits auf die Fassade und das Dach des angrenzenden Schulgebäudes übergegriffen.

Um den Brand vollständig löschen zu können, musste von der Feuerwehr die Dachverwahrung aufwändig entfernt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis 20.15 Uhr an, die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.

