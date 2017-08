Gastrocheck am Fluss: Alte Zimmerei in Esslingen

Esslingens schönste Gastro-Location: Gute deutsch-bürgerliche Küche, eine tolle Aussicht auf den Neckar und frische Kuchen gibt es in dem brandneuen Lokal.

Von Alexander Kappen

Esslingen. Direkt am Fluss sitzen und sein Essen genießen – das ist seit einem Jahr auch in Esslingen am Neckar möglich. Die alte Zimmerei wurde renoviert und nun findet man hier zwei Lokale, ein Eiscafé und kann auch regelmäßig auf dem Markt einkaufen, der hier statt findet. Wunderschön am Neckar gelegen – so kann man den Ort der neu eröffneten Alten Zimmerei im Weißinger-Areal in der Mittelalterstadt Esslingen beschreiben.

Im Untergeschoss befindet sich die L´Ósteria, die italienische Speisen anbietet. Hier gibt’s die größte Pizza der Stadt für fünf Euro! Davon werden bis zu vier Personen satt, günstiger geht es kaum. Die Alte Zimmerei ist im Erdgeschoss des alten Fachwerkhauses, das nur durch einen Steg zu erreichen ist, bietet deutsche gutbürgerliche Küche.

Mittlerweile haben die Esslinger die alte Zimmerei gut angenommen, es ist ein neuer wenn nicht DER Gastro-Hotspot der City. Auch an Wochentagen ist vor allem die Terrasse der L´osteria –direkt am Neckar – bis auf den letzten Platz gefüllt.

Im Erdgeschoss befinden sich neben der Markthalle eine Sektbar, eine Kuchentheke und eben die Alte Zimmerei. Deren kleine Speisekarte ist Gast freundlich. Das Lokal hat Bistrocharakter mit seinen kleinen Holztischen. Gänsekeule mit Kartoffelknödel (23,50 Euro), Duett vom Reh mit Rotkraut (32 Euro) und viele schwäbische Spezialitäten befinden sich auf der Karte.

Guten Appetit!

Alte Zimmerei Esslingen

0711/78 74 00 90

Öffnungszeiten So- Di 9-18, Mi-Sa 9-22 Uhr

Homepage: www.alte-zimmerei.de

