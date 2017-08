WET: Das nasseste Festival des Sommers „ging steil“

Am letzten Samstag im Monat stieg im Freibad Gärtringen wieder das sehr beliebte Event. Am Start: bekannte Electro-DJs aus dem ganzen Land. Newcomerin Monika Kruse heizte an den Plattentellern ein.

Von Alexander Kappen

Gärtringen. Das Event war ausverkauft. Bei sommerlichen Temperaturen feierten tausende zu Electro-Beatz und im Bikini und Badehose.

Im Freibad Gärtringen (bei Böblingen) fand am Samstag von 11 Uhr morgens bis 22 Uhr abends wieder das bekannte Festival „WET“ statt. Eingeheizt haben die Sonne und bekannte House-DJs wie Chris Liebig, Dubfire, Ellen Allien und viele mehr. Djane Monika Kruse war zum ersten Mal dabei und mutierte gleich zum Publikumsliebling.

Gegrilltes und Hochprozentige wurden wieder verkauft und natürlich war wieder eine Menge nackte Haut zu sehen – schließlich befand man sich im Freibad.

