​Oberrot: Motorradfahrer prallt gegen Porsche -schwer verletzt

Am Sonntag, gegen 15.10 Uhr, befuhr der 60 Jahre alte Lenker einerDucati die L 1050 von Oberrot kommend in Richtung Obermühle. Nachdemer eine Motorradfahrerin überholt hatte, fuhr er auf eine Kurve zu.Beim Erkenne dieser, leitete er eine Vollbremsung ein und gerietdabei auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm ein Porsche entgegen,dessen 46jähriger Lenker sofort reagierte und nach rechts auf denGrünstreifen auswich, wodurch dieser einen Frontalzusammenstoßverhinderte. Trotzdem prallte der Krad-Lenker seitlich gegen denPorsche und kam dann hinter dem Auto zum Liegen. Der Porsche-Lenkergeriet auf dem Grünstreifen ins Schleudern und kam etwa 20 Meterdanach auf einer Feldwegeinfahrt entgegen seiner Fahrtrichtung zumStehen. Der Krad-Lenker erlitt einen Beinbruch. Der Schaden an seinemMotorrad wird auf 2.500 Euro, der am Porsche auf 20.000 Eurogeschätzt. Zu erwähnen ist das vorbildliche Verhalten an derUnfallstelle …

